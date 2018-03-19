В России суд арестовал имущество бывшей супруги актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом сообщила ее адвокат Лариса Широкова, пишет ТАСС .

По словам правозащитницы, была арестована квартира на Малогвардейской улице в Москве и банковский счет, на котором находится около миллиона рублей.

"Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на миллион рублей, который находится в банковской ячейке Ланта-банка и также принадлежит Виталине", - рассказала Широкова.

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат Евгений Парфенов рассказал, что известный актер Армен Джигарханян живет в одном доме со своей бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской , с которой официально развелся.

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