Об этом сообщил портал 061.ua.

Отмечается, что случай произошел на улице Шевченко близко от здания средней школы.

На опубликованных фото заметно, что трамвай врезался в столб и забор частного дома. В результате аварии на крыше трамвая произошел пожар, которая покрылась гарью. К счастью, никто не пострадал. Сам трамвай получил серьезные механические повреждения.

О причинах данного инцидента пока не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы.

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