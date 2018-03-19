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В Раде планируют впускать нардепов только через рамки
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19.03.2018 14:40
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По словам народного депутата, заместителя руководителя фракции
"Батьківщина" Сергея Соболева, депутатов, которые будут
отказываться сдавать оружие при входе в здание Верховной Рады
Украины, не будут пропускать в помещения. Соболев считает, что
новый законопроект является "мировой практикой" Фото:
Батьківщина / Facebook Авторами законопроекта выступили нардепы от
всех фракций. В коментарии "Украинской правде" один из
авторов, заместитель руководителя фракции "Батьківщина" Сергей
Соболев заявил, чтотакой законопроект является "мировой
практикой"."Этот законопроект узаконивает прохождения через раму
народных депутатов, как это делается в аэропортах ради
безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не
имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное
учреждение кроме судов", – сказал он.Соболев отметил, что если
такое оружие есть, депутат должен оставить его в сейфах, которые
будут размещены у входов.По его словам, если депутат не захочет
сдать оружие, то его просто не пропустят в здание. Это будет
касаться и охранников депутата.Кроме того, Соболев сообщил, что,
законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой
государственный орган."Поэтому сейчас безотлагательно готовятся
поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с
судами", –добавил Соболев.15 марта нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко рассказала, что нардепа
Надежду Савченко вывели из сессионного зала
парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно,
что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от
"Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей
Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в
Верховную Раду три гранаты и пистолет.
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