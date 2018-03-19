Киевский завод шампанских вин "Столичный" в 2017г получил 63,16 млн грн чистого убытка

ПАО "Киевский завод шампанских вин "Столичный" (КЗШВ), один из крупнейших производителей игристых вин в Украине, в 2017 году увеличил чистый убыток в 25 раз по сравнению с 2016 годом - до 63,16 млн грн.

Согласно сообщению о собрании акционеров компании 24 апреля, ее активы за прошлый год сократились на 2,4% - до 313,11 млн грн.

Нераспределенная прибыль "Столичного" по итогам года снизилась в два раза – до 60,34 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 24,5% - до 215,83 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 26,3% - до 128,56 млн грн.

Киевский завод шампанских вин "Столичный" работает с 1954 года. В октябре 2007 года Henkell&SohnleinSektkellereienKG (Германия) сообщила о приобретении более 75% акций предприятия.

Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Henkell&SohnleinSektkellereienKG принадлежит 96,5% компании.