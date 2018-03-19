Компания IBM создала компьютер, который является самым маленьким в мире. Его размеры сопоставимы с гранулой соли, однако он имеет вычислительную мощность процессора x86 1990 года. Об этом сообщает The Mashable .

Сейчас данные показатели далеко не высокие, однако устройство способно "контролировать, анализировать и даже обрабатывать данные".

Отмечается, что компьютер будет стоить меньше десяти центов, а состоять - из "нескольких сотен тысяч транзисторов". Устройство будет работать на блокчейне, что позволит ему стать источников данных для блоков приложений. Оно сможет отслеживать отгрузку товаров и обнаруживать недостачи и прочие проблемы.

Помимо этого, компьютер будет выполнять базовые задачи искусственного интеллекта, включая сортировку данных.

Пока нет информации о том, когда устройство отправят в производство, в настоящее время тестируют его образец.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, журналисты на официальном сайте украинского Гидрометцентра обнаружили программу, которая добывает криптовалюту.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира