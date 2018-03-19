Рано утром Иппоксения проснулась, и посмотрела на себя в серебряное зеркало. Там отражалось несколько помятое, но все же милое личико очаровательной понички. На таких обычно катаются детишки в садах на Палатинском холме.

- Я – цезарисса! – осознала себя Иппоксения. – Невероятно! Я – цезарисса!

Следовало немедленно предпринять что-то, возвещающее миру о том, что Иппоксения – повелительница Вселенной. Первое решение пришло немедленно: цезарисса пинком спихнула с ложа нубийского раба, ублажавшего ее минувшим вечером. Бамбука-Мбвене-Мбхале даже не обиделся, больно упав на мраморный пол – хозяйка всегда так себя вела.

- Ко мнееее! – взревела подобно быку Иппоксения. - Все! Немедля! Преторианцы! Сенаторы! Легаты! Бегом!

Несколько мгновений спустя огромная опочивальня цезариссы была полна людьми. Сама она восседала на ложе в очаровательном костюме нимфы, вкушая свежую землянику, поданную покорными рабынями.

- Что это за гадость?! – вопросила повелительница, плюясь на шелк опочивальни. – Кислые!

- Грудиний, торговец ягодами, негодяй, продал... – заикнулся сенатор Милоний, одновременно не переставая созерцать несколько увядшие абрисы Иппоксении. – Прикажете распять, о Божественная?

- Нет! – мстительно сказал Иппоксения. – Отдам этого фигляра в свой театр, дающий представления о жизни варваров, «Длинный дом-II». Он будет уестествлять самую некрасивую наложицу! А потом – грека! И еще одного грека!

В спальню примчались сразу несколько ученых рабов-живописцев, быстро нарисовавших портреты Божественной в различных позах и тотчас отправившиеся расклеивать их на Форуме.

- Что там с провинцией Таврика? – озадачилась новая правительница Империи. – До сих пор у нас? Повелеваю: отдать диким умбрам, они там наведут порядок – восхищаюсь этой милой деревней: горшки на плетнях, рабские рубахи, чудный говор, будто в нужнике лупанария... Позовите сегодня же парфянского посланника на оргию! Передайте военному вождю племени бриттов, что крысиный яд и настойку из мухоморов варили именно в нашем Сенате! И главное, главное забыла! Возвестите всем и каждому, что прежний Цезарь Август – грек в обоих смыслах этого слова!..

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- О боги! Боги, что это было?! – Божественный Август вскинулся на своем спартанском ложе и вытер ладонью холодный пот со лба. – Какой страшный сон! Ну почему я попросил Иппоксению за лишнюю сотню тысяч сестерциев сыграть в этом спектакле – кажется, она немного переигрывает!..

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Надеюсь, о квириты, через два дня нас не посетит жуткий сон Цезаря Августа. Сходите на магистратские выборы, чтобы потом не говорить – всё решили за меня...

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