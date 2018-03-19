|Украинская дочка российского банка прекращает банковскую деятельность
|19.03.2018 14:47
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Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде только — обязательства перед клиентами банка.
Акционеры АО «БМ Банк», украинской дочки ВТБ, приняли решение о прекращении банковской деятельности кредитной организации с сохранением юридического лица. Об этом говорится в заявлении на сайте банка, информирует svodka.net.
«19 марта на общем собрании акционеров АО «БМ Банк» принято решение о прекращении банковской деятельности АО «БМ БАНК» с сохранением юридического лица, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) АО «БМ БАНК» полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде только — обязательства перед клиентами банка.
В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.
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