Банк полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде только — обязательства перед клиентами банка.

Акционеры АО «БМ Банк», украинской дочки ВТБ, приняли решение о прекращении банковской деятельности кредитной организации с сохранением юридического лица. Об этом говорится в заявлении на сайте банка, информирует svodka.net.

«19 марта на общем собрании акционеров АО «БМ Банк» принято решение о прекращении банковской деятельности АО «БМ БАНК» с сохранением юридического лица, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в установленные законодательством сроки (до 180 дней с даты согласования Национальным банком Украины) АО «БМ БАНК» полностью выполнит все свои обязательства, связанные с банковской деятельностью, и прежде только — обязательства перед клиентами банка.

В сентябре 2018 года Национальному банку Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии.

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