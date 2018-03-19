Парубий надеется на принятие Радой законопроекта о Высшем антикоррупционном суде в первой или второй декаде апреля

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что парламент примет законопроект о Высшем антикоррупционном суде до Пасхи (до 8 апреля) или сразу после нее.

"По моему предварительному прогнозу, я надеюсь, мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу же на неделе после Пасхи", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник.

Спикер подчеркнул, что однозначно закон будет принят до мая.

"До начала мая – однозначно, но я думаю, что есть шанс это сделать в первой декаде апреля или во второй декаде апреля, когда будет вторая сессионная неделя", - отметил он.

А.Парубий заверил, что затягивать с принятием закона "О высшем антикоррупционном суде" никто не будет.

Согласно календарному плану, пленарные недели Верховной Рады запланированы на 3-6 и 17-20 апреля.

Верховная Рада в феврале приняла в первом чтении президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде.