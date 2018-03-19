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Мать Собчак призвала приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма
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19.03.2018 14:55
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Мать журналистки Ксении Собчак, российский сенатор Людмила Нарусова
заявила, что кандидат в президенты РФ от "Коммунистов России"
Максим Сурайкин "чествовал" советского диктатора Иосифа Сталина.
Сенатор добавила, что в ближайшее время выступит с законодательной
инициативой – оправдание сталинизма приравнять к оправданию
нацизма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нарусова: Значит, будет еще одна война, за восстановление
Советского Союза Фото: ЕРА По ее словам, кандидат в президенты РФ
от "Коммунистов России" Максим Сурайкин "чествовал" советского
диктатора Иосифа Сталина. Нарусова заявила, что в ближайшее время
выступит с законодательной инициативой – "оправдание Сталина
приравнять к оправданию нацизма".Она отметила, что во время
президентской кампании в 2018 году два человека были "откровенными
сталинистами" и призывали вернуться в Советский Союз.По словам
Нарусовой, "они говорили о том, как они это себе представляют:
Прибалтика, Кавказ, Казахстан – ясно, что они не побегут в
Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление
Советского Союза".Сенатор подчеркнула, что люди, которые призывали
к воссоединению СССР и "проливали слезы" по данному поводу,
оказались аутсайдерами, по предварительным итогам выборов, и это
для нее самое главное.18 марта – в день годовщины
аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы.
Издание "ГОРДОН" вело онлайн-трансляцию наиболее
важных событий дня.По данным российского Центризбиркома,
действующий президент России Владимир Путин лидирует с 76,67%
голосов после обработки 99,8% бюллетеней. На второй позиции
кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,79%), за ним кандидат от ЛДПР
Владимир Жириновский (5,66%). Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива") получила 1,67% голосов, Григорий Явлинский
("Яблоко") – 1,04%, Борис Титов (Партия роста) –
0,76%, Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз") – 0,65%.В феврале в эфире радиостанции
"Эхо Москвы" Сурайкин говорил, что является убежденным сталинистом.
По его словам, "Сталин – это не вот этот
вот образ, сформированный буржуазными СМИ, перед которыми
стояла задача опорочить советский период и вообще все
советское, что репрессии и так далее". "Сталин – это,
прежде только, государственник, который был нацелен
на строительство советского государства в интересах
общества", – заявил кандидат от "Коммунистов России".
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