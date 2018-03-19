|Нездоровый пофигизм в Министерстве Здравоохранения, — блогер
|19.03.2018 15:02
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Это уже даже не смешно. Референтные цены МОЗа на инсулины снова выросли.
уг
Еще полтора года назад мы написали, что референтные цены МОЗа на инсулины — цены, по которым МОЗ рекомендует их закупать — на 22% выше фактических цен, по которым их закупаем мы в Днепропетровской области. В абсолютных ценах мы сэкономили по отношению к рекомендуемым ценам МОЗа порядка 20 млн гривен.
МОЗ пытался нас обвинить в некорректности расчетов. Хотя какая может быть некорректность в Excel?
Потом Григорий Шверк выбил в ВР признание от зам министра, что наши расчеты верные и мы «просто отжимаем поставщиков по самые некуда». Скрин — на фото.
Что, кстати, не совсем соответствует действительности. Мы никого не отжимаем. Мы ставим ожидаемые цены после анализа рынка, а не с потолка, и торги идут вниз уже от этих цен. Поэтому, мы закупаем инсулины дешевле всех в стране вот третий год подряд.
Прошел еще год.
7 марта этого года вышли новые референты цены МОЗа.
Правильно. Еще выше предыдущих. Уже на 31% выше цен, по которым действительно закупили инсулины мы последний раз.
Судя по всему, экономия бюджетных средств никому кроме нас в этой стране не нужна.
Полтора года проблеме и все молчат. Самое главное молчит «суперреформаторский МОЗ» — они заняты, они реформу делают.
Я не знаю что еще написать, кроме «Вы там в МОЗе совсем охренели?».
Хотите реформ — наведите для начала порядок в закупках. Это просто. Тем более успешные кейсы в стране есть.
#Днепропетровская область
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