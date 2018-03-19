|"Прекратите заниматься непонятными вещами". Глава Николаевской ОГА Савченко прокомментировал переписку Волошина за месяц до самоубийства
|19.03.2018 15:03
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=400796823724495&id=100013825419639
Волошин был летчиком-штурмовиком, участвовал в антитеррористической операции на Донбассе, был сбит над оккупированным районом и сумел вернуться на подконтрольную украинским войскам территорию.Российские СМИ обвиняли его в том, что он сбил авиалайнер "Малайзийских авиалиний" летом 2014 года.Руководителем аэропорта Волошин был назначен в январе 2018 года. Вчера стало известно, что Волошин застрелился в своей квартире.23 января николаевский журналист Андрей Лохматов опубликовал расследование, в котором говорилось, что в июле 2017 года николаевский аэропорт по результатам тендера заключил договор с ОАО "СК "ЖПБ-8" на капитальный ремонт забора стоимостью 12,28 млн грн. Для победы этой фирмы аэропорт отклонил предложение николаевского ООО "Ди Кор-Строй", которое было на 15% дешевле. По данным Лохматова, "ЖПБ-8" должна была работать за зданием аэропорта, но активно ремонтировала также терминал внутри и действительно закончила первую очередь работ. В самой компании и в Николаевской ОГА это отвергали. Журналист опубликовал аудиозапись совещания, на котором чиновники облгосадминистрации говорят руководству аэропорта о необходимости срочного проведения тендера на капитальный ремонт терминала аэропорта и расчета с "ЖПБ-8".Издание "НикВести" пишет, что аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту здания аэропорта Николаева состоялся 4 января 2018 года. Победу в торгах на 102 млн грн получила киевская компания ЕИС.2 марта 2018 года "НикВести" сообщили, что по поручению Савченко Волошин отменил тендер по капитальному ремонту уже отремонтированного здания аэровокзала и разорвал договор с победившей ЕИС. Издание также опубликовало соответствующее поручение губернатора. Оно фигурирует и в переписке Волошина за месяц до смерти с знакомым по имени Максим. И.о. директора аэропорта писал о суицидальных мыслях и желании уволиться.Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор по ремонту.
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