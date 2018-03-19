Компания Google начала переговоры с группой крупных розничных брендов, чтобы те индексировали свои каталоги в поисковик. Об этом сообщает Engadget .

С рядом компаний, между которых Target, Walmart, Home Depot, Costco и Ulta, уже удалось достигнуть соглашения. Они, как и другие желающие участники, могут индексировать свои каталоги в Google, которые будут появляться в результатах выдачи при поиске пользователей вещей для покупки. Таким образом, чтобы получать плату за рекламу, Google достигнет сокращения продаж конкурентов.

Сейчас большое количество поисковых запросов начинается с Google, однако, скорее только, в конце концов приходят в Amazon, считающийся одним из самых популярных розничных продавцов в мире. Известно, что 44% всех онлайн продаж в Соединенных Штатах Америки приходится именно на Amazon.

Журналисты отметили, что Google Express уже показал преимущества для торговцев, так как розничные продавцы заметили увеличение покупок на 30% при использовании данного инструмента.

В конце 2017 года Google запретила некоторым устройствам Amazon проигрывать видео с YouTube после того, как компания отказалась от сотрудничества. Например, 5 декабря Google отключила YouTube умной колонке Amazon Echo Show, которая оснащена экраном.

"Учитывая отсутствие взаимодействия со стороны Amazon, мы больше не поддерживаем YouTube на Echo Show и FireTV. Мы надеемся, что вскоре сможем достичь соглашения, чтобы разрешить эти проблемы", - сообщили представители Google.

Как сообщал svodka.net ранее, интернет-сервис Google Диск будет отключен для украинских пользователей.

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