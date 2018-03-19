На Амуре обнаружили огромные валуны с рисунками-петроглифами. Предположительно, им около 8-10 тысяч лет. Среди изображений людей и животных есть и странные лики, напоминающие пресловутых «зеленых человечков». Почему местные шаманы уверены, что мифологический змей-дракон, изображенный на петроглифах - это не выдумка, какие доказательства инопланетной жизни можно еще найти на Дальнем Востоке и кто первым из белых людей на самом деле оказался за Уралом? Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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