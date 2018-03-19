|Дерипаска требует от Рыбки и Лесли по $17 тыс. компенсации морального ущерба – СМИ
|19.03.2018 15:11
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8 февраля Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты. Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также ее "секс-тренера" за публикацию частных фото без разрешения.Приходько назвал расследование провокацией, но заверил, что подавать в суд на Навального не будет.Роскомнадзор на основании решения Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края РФ от 9 февраля внес в список ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, расследование Фонда борьбы с коррупцией. Под запрет попали страница с расследованием на сайте Навального, а также видео с материалами, опубликованное в YouTube, 14 постов в Instagram и еще семь видеороликов на YouTube.9 февраля "Радио Свобода" и "Медиазона" получили уведомления Роскомнадзора с требованием удалить фотографии из новостей о расследовании Навального по Дерипаске и Приходько.
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