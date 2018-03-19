Запрет находиться в органах власти с оружием будет распространяться и на нардепов

Запрет проходить в здания центральных органов государственной власти с оружием будет распространяться, в том числе, и на народных депутатов, отмечает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"В помещениях Верховной Рады, а также в тех органах государственной власти, которые находятся под государственной охраной, вооруженными могут быть только сотрудники Государственной охраны. Этот законопроект предусматривает, что, независимо от статуса – будь-то народный депутат или обыкновенный гражданин – никто не может заходить в помещение органов государственной власти с огнестрельным оружием, взрывчатыми предметами и со многими другими вещами, которые несут угрозу для жизни людей", - сказал А.Парубий на брифинге в Киеве в понедельник.

Спикер отметил, что в ныне действующем законе о статусе народного депутата указано, что личный досмотр народного депутата и проверка его вещей запрещается, если другое не установлено законом. "Таким образом, предлагается, чтобы это было установлено законом", - добавил А.Парубий.

Как сообщалось, в Раде в понедельник был зарегистрирован законопроект №8155, который предлагает запретить допуск в Верховную Раду, Кабинет министров, администрацию президента и другие органы государственной власти лицам с оружием и взрывчатыми веществами. Законопроект внесен председателем Верховной Рады Андреем Парубием, его заместителями Ириной Геращенко и Оксаной Сыроид, представителем президента в парламенте Ириной Луценко, а также руководителями ряда фракций.

Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, которые осуществляют государственную охрану соответствующего здания), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.

Предлагается также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны будут иметь право не допускать в вышеуказанные здания лиц, которые имеют при себе запрещенные предметы.