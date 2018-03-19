|Кайли Дженнер снялась в бассейне с подругой
|19.03.2018 15:27
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Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Мар 2018 в 4:28 PDT
*Публикация от Kylie (@kyliejenner) 17 Мар 2018 в 2:15 PDT
girls next doorПубликация от Kylie (@kyliejenner) 17 Мар 2018 в 1:53 PDT
Кайли Дженнер родила дочь Сторми от рэпера Трэвиса Скотта (Уэбстера). Дженнер официально не является его супругой.Кайли – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Кортни Кардашян, Ким Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.
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