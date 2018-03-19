В 2018 году в Украине намечен запуск 4G (LTE)

Еще быстрее

После долгожданного масштабного запуска 3G миллионы абонентов смогли воспользоваться услугами и преимуществами скоростного беспроводного доступа к сети. До 2015 года на территории Украины преобладала устаревшая связь 2G, которая уже не могла отвечать современным запросам пользователей. Доступ к скоростной связи 3G был открыт уже в 2007 году, однако покрытия было недостаточно, чтобы говорить о полноценном внедрении технологии в Украине.

2015 год стал годом массового распространения 3G: охват достиг всеукраинского масштаба, а пользователи получили скорость до 42,2 Мбит/с. Нагрузка на сети и ограниченная емкость привели к тому, что средняя скорость составила около 8 Мбит/с. Это стало большим прорывом по сравнению с 2G, однако все еще не способствовало удовлетворению пользовательских запросов.

Теперь же лидеры предоставления мобильных услуг подготовили необходимую почву, чтобы полноценно внедрить сеть 4G (LTE). Повышенная емкость обеспечит стабильное функционирование даже в местах активного использования беспроводной связи. Предельная скорость теперь ограничивается 700 Мбит/с. На практике это означает, что пользователь сможет получать скорость до 225 Мбит/с.

Независимость от Wi-Fi

С внедрением беспроводной связи четвертого поколения отпадает необходимость в поиске Wi-Fi-точек, чтобы скачать крупный файл или сделать видеозвонок. Скорости 4G (LTE) будет довольно для онлайн-просмотра фильмов, клипов и видеороликов в Full HD качестве. Так, клип на YouTube длится в среднем 3–4 минуты. В сети 3G он полностью загрузится на смартфон примерно через 1,5 минуты. Если же вы воспользуетесь 4G-интернетом, то клип будет грузиться 1 секунду: вы просто не заметите этот процесс. Даже самые тяжелые приложения загрузятся на ваше устройство практически быстро. А скачать крупный файл удастся приблизительно в 5 раз быстрее, нежели с использованием 3G.

Свобода для геймеров и стримеров

Новый для Украины стандарт связи позволит сократить время отклика (ping) до значений, приемлемых для качественного стрима и комфортного гейминга. Онлайн-трансляция с места событий больше не будет прерываться и зависать, а острота реакции в видеоигре не станет искусственно снижаться из-за высокого пинга.

Развитие электронных услуг

«Интернет вещей» и электронные услуги получат новый импульс к развитию. Малый и средний бизнес смогут реализовать новые возможности, внедряя систему «Умный дом», оборудуя торговые точки платежными терминалами, не требующими проводного интернета. Также это упростит внедрение навигационных систем и контроль за передвижением объектов.

Государственные учреждения смогут успешно внедрить системы электронного образования, электронной медицины и прочих е-услуг, что будет помогать упрощению взаимосвязи между правительственными организациями и конечными потребителями, уменьшит очереди и улучшит качество сервиса.