|Песков: Путин уже получил ряд поздравлений от представителей западных стран
|19.03.2018 15:28
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Главы западных стран поздравили президента Российской Федерации Владимира Путина с победой в президентских выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.
По словам политика, Путин получает поздравления по дипломатическим каналам, и в ходе телефонных переговоров.
"От западных стран есть поздравления. Мы дадим вам информацию обобщенную. По телефонным разговорам – сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим. То, что поступает по дипканалам, – пока я бы еще не стал говорить, какие-то отдельные называть страны, дадим потом обобщающую информацию", - заявил Песков.
Также было отмечено, что Путина уже поздравили лидеры бывших советских республик - Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Таджикистана, а также Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии.
Как сообщал svodka.net ранее, нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин набрал более 77,67% по итогам подсчета 99,75% голосов.
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