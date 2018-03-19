Исполнительница Зианджа, в прошлом известная как Борис Апрель, рассказала, что ходит на свидания. Зианджа мечтает о детях Фото: пресс-служба телеканала "1+1" Об этом она рассказала в интервью в рамках бэкстейдж-съемки проекта, видео опубликовали на YouTube-канали "Голоса страны". По словам певицы, сейчас ее не связывают романтические отношения, но она часто ходит на свидания.Зианджа призналась, что в будущем хочет иметь детей."Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!" – сказала она.Борис Апрель (настоящая фамилия Круглов) – участник проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Он ушел со сцены 10 лет назад. В 2014 году молодой человек сменил пол. В этом году под именем Зианджа певица-трансгендер приняла участие в "слепых прослушиваниях" на проекте "Голос країни".К Зиандже развернулись все четыре тренера проекта:Потап, Джамала, Сергей Бабкин и Тина Кароль. Зианджа выбрала своим наставником Потапа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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