Акционер БМ банка одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности

Банк ВТБ (РФ) одобрил прекращение финучреждением банковской деятельности с сохранением юридического лица.

Как сообщается на веб-сайте БМ банка, соответствующее решение принял акционер на общем собрании 19 марта.

Банк напоминает, что ранее его единственный акционер принял стратегию об оптимизации присутствия в Украине и в рамках реализации стратегии, а также в соответствии с законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" был разработан план прекращения БМ банком банковской деятельности.

БМ банк планирует в установленный законодательством срок – до 180 дней с даты согласования с Национальным банком (НБУ) – полностью выполнить свои обязательства, связанные с банковской деятельностью и прежде только – перед клиентами.

В сентябре 2018 года БМ банк планирует подать НБУ ходатайство об отзыве банковской лицензии.

Планы о дальнейшей деятельности БМ банка как юрлица пока не обнародуются.

БМ Банк основан в 2005 году. ВТБ получил над ним контроль после покупки российского Банка Москвы.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов БМ банк занимал 35-е место (1,148 млрд грн) между 84 действовавших в стране банков.

НБУ во исполнение решения СНБО от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ банк" и ПАО "БМ банк" (все – Киев).

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 1 октября 2015 года №654" №24 от 15 марта 2018 года, которое вступает в силу с 16 марта 2018 года.