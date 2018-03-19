Подагра — заболевание суставов, которое происходит из-за отложения в них солей мочевой кислоты. Эта неприятная болезнь имеет свойство поражать любые суставы, но чаще только страдают именно суставы пальцев стопы, пишет со ссылкой на .

К сожалению, приступы подагры бывают крайне болезненными и случаются, как правило, ночью: многие люди испытывают настолько сильную боль, что не выдерживают даже веса простыни на пораженном суставе!

Жутковатая перспектива, не так ли? Предлагаем тебе отличный способ профилактики, который убережет тебя от этой напасти!

Причины подагры

прием алкоголя (особенно пива);

переедание;

наследственность;

однообразная мясная пища;

малоподвижный образ жизни;

почечная недостаточность и болезни крови.

Мочевая кислота является конечным продуктом обмена некоторых веществ и выводится почками. Однако когда ее концентрация в крови увеличивается — соли мочевой кислоты кристаллизуются и откладываются в суставах, что вызывает воспаление и сильную боль.

Лечение подагры

К счастью, есть продукты, которые успешно помогают при вспышках подагры, снижая уровень мочевой кислоты в крови: свекла, огурцы, сельдерей, салат и картофель.

Самый простой, быстрый и очень вкусный способ профилактики — сделать из этих полезных овощей сок. Попробуй приготовить удивительный напиток всего за 10 минут.



Ингредиенты

1 огурец среднего размера

1 ломтик лимона

2 пучка сельдерея

молодой корень имбиря (приблизительно 1,5 см)

Приготовление

Вымой все ингредиенты, разрежь при необходимости и брось в соковыжималку. Готово!

Этот сок можно пить не только в качестве профилактики, но и для облегчения симптомов один или два раза в день.

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