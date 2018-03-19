Проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов и актов избранного на эту должность Владимира Путина внесли в Верховную Раду народные депутаты от "Народного фронта" Максим Бурбак и Георгий Логвинский. Рада может завтра проголосовать за непризнание легитимности выборов в России Фото: rada.gov.ua Бурбак заявил на согласительном совете, что "так называемые выборы были очевидной насмешкой над демократией и грубым надругательством над правами человека", сообщается на сайте политсилы.Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам, внефракционный нардеп Анна Гопко заявила LB.ua, что проект постановления Рада может принять уже завтра."Я не вижу никаких проблем, чтобы завтра, после 12.00, мы проголосовали в парламенте за постановление авторства Максима Бурбака по выборам в России. Завтра утром, перед началом работы Рады, наш комитет проведет заседание и рассмотрит это постановление для того, чтобы вынести на голосование", – сказала она.Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подтвердил в ходе брифинга после согласительного совета, что проект постановления могут принять 20 марта или на этой неделе, сообщает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН".23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий.На выборах Путин лидирует с 76,67% голосов после обработки 99,8% бюллетеней.В оккупированном Россией Крыму и Севастополе за него проголосовало более 90% избирателей, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.Украина и ее международные партнеры не признают выборов президента России в оккупированном Крыму, заявил президент Украины Петр Порошенко.Он назвал результаты выборов в Крыму "филькиной грамотой". Порошенко ожидает, что в итоговом отчете международной миссии будет указано на незаконность проведения голосования на территории полуострова.В МИД Украины сообщили, что глава ведомства Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 человек, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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