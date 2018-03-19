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Количество украинский в Польше превысило 150 тыс
19.03.2018 15:43
Количество украинский в Польше превысило 150 тыс
Украинцы составляют почти половину всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше
Количество граждан Украины, которые имеют вид на жительство в Польше (временные или постоянные), превысила 150 000.
Количество украинский в Польше превысило 150 тыс

Почти 60% из них - молодые люди в возрасте от 20 до 39 лет. С 2015 года количество украинских мигрантов в стране выросла втрое, сообщаетмиграционная служба Польши.

Украинцы составляют почти половину всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше. Большинство, а именно 115000, имеют разрешения на временное проживание (до 3 лет).

Больше только, почти 40000, украинский проживает в Мазовецком воеводстве (Варшава), еще около 30 000 - в Малополському (Краков) и Нижнесилезском (Вроцлав) воеводствах.

Большинство украинских мигрантов выезжают в Польшу с целью поиска работы.

Напомним, что в бсяг перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 роки почти в полтора раза.

По данным НБУ, в Краинский граждане стали чаще ездить на заработки в Польшу , зато миграция в России снизилась.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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