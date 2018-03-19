Знаменитый анимационный сериал "Симпсоны" почтил память британского ученого Стивена Хокинга, сообщает Radio Times.

Известно, что Хокинг часто становился приглашенной звездой данного проекта. Он называл "Симпсонов" лучшим шоу на американском телевидении.

В воскресенье, 18 марта, в эфир вышел первый случай "Симпсонов" с момента смерти ученого. В финале серии показали, как Хокинг вместе с Лизой Симпсон летят над Спрингфилдом.

Ранее сценарист и продюсер "Симпсонов" Эл Джин заявил, что чувство юмора у Хокинга было огромным, как вселенная.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, сотрудники полиции города Милтон-Кинс, расположенного в южной части Великобритании, задержали водителя, у которого при себе были права на имя героя популярного мультсериала Гомера Симпсона.

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