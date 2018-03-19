Подача поправок к законопроекту об антикоррупционном суде завершилась только 16 марта, сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Парубий заверил, что до мая законопроект точно будет принят Фото: rada.gov.ua Он отметил, что подача поправок к законопроекту об антикоррупционном суде завершилась только 16 марта. Парубий надеется, что комитет немедленно сможет их рассмотреть."Я надеюсь, мы сможем выйти на принятие закона или непосредственно перед Пасхой, если комитет примет решение, или сразу же на неделе после Пасхи", – отметил он.Спикер заверил, что до мая закон точно будет принят.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не удовлетворяет требования ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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