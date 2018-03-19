В понедельник, 19 марта, в Запорожье на заснеженной дороге перевернулось маршрутное такси. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.

По данным правоохранителей, на момент аварии в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров. Инцидент произошел на Днепровском шоссе.

Водитель рассказал, что ехал по дороге и из-за нерасчищенного снега не увидел бордюр и въехал в него. Это и привело к опрокидыванию транспортного средства.

Стоит отметить, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу.

Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник утром, 19 марта, в Запорожье с рельсов сошел вагон трамвая и повредил столб электросети .

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