|Гройсман назначил проверку законности обысков в компаниях
|19.03.2018 15:58
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https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/680893732079544/
16 марта сооснователь компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк рассказал об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове, а также в его личном кабинете.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что обыски проходят в 15 помещениях.В ГПУ заявляли, что во время обысков были обнаружены и изъяты документы и деньги.Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц компании "Новая почта" и родственных ей предприятий по делу о неуплате налогов в отдельно крупных размерах.19 марта в компании сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли 132 тыс. грнКомпания "Новая почта" была основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений. Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей.
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