Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.

Авторами законопроекта выступили все лидеры фракций, - гласит информация на сайте Верховной Рады.

Один из авторов, нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев в комментарии Украинской правде рассказал, что такой законопроект является "мировой практикой".

"Проект регулирует порядок доступа к таким учреждениям, как парламент, кабинет министров и т.д.", - отметил нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев

"Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если в депутат есть оружие, даже именная, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любую государственное учреждение кроме судов", - сказал он.

По словам Соболева, если такое оружие есть, депутат должен покинуть ее в сейфах, которые будут размещены у входов.

На уточняющий вопрос, что будет в том случае, если рамка покажет, что депутат имеет при себе оружие, то имеет право охрана силой ее удалить, Соболев уточнил: " Этого человека просто не пропустят - доступ будет запрещен".

Он добавил, что то же будет касаться охранников депутата.

Кроме того, Соболев отметил, что, к сожалению, законопроект не касается судов, там охрану осуществляет другой государственный орган.

"Поэтому сейчас безотлагательно готовятся поправки, в другой закон, чтобы сделать так же с судами" , - добавил Соболев.