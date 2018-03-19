Популярный вымышленный фильм "Звездные войны: Последние джедаи" стал триумфатором премии журнала Empire, сообщает издание на своем сайте . Известно, что восьмой случай космической саги выиграл в пяти номинациях. В частности, это категории "Лучший фильм", "Лучший режиссер" (Райан Джонсон) и "Лучшая актриса" (Дэйзи Ридли). Кроме того, исполнитель роли Люка Скайуокера удостоен премии "Икона". Еще одну специальную премию Legend of Our Lifetime присудили режиссеру Стивену Спилбергу. Лучшим актером признали Хью Джекмана за роль Росомахи в ленте "Логан". Как сообщал svodka.net ранее, кинокритики считают, что пятый случай "Звездных войн" под названием "Империя наносит ответный удар", который выпустили в 1980 году, является лучшим из всех лент саги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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