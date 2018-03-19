«Скорее, Украина станет Россией», – заявила депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, передает со ссылкой на .

Она сообщила, что возврат Республики Крым «просто не возможен». Скорее, Украина «войдет в состав Российской Федерации». При этом Поклонская уверена, что Украина может возродиться только «при помощи России».

Одиозная депутатша добавила, что две страны являются «одним народом и могут процветать только в дружеском союзе». По ее мнению, Украина никогда не была нужна никаким западным партнерам. Украина – это «братская страна по отношению к России, иначе быть не может».

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