Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что на текущей неделе парламент может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России.

«Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – Ред.) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации мы рассмотрим на этой неделе и, вероятно, даже завтра», — цитирует Парубия

19 марта представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект постановления (№ 8153) «О заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента РФ, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица».

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

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