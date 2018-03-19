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"Новой почте" дискредитировали все заявления президента и
премьер-министра об инвестиционном климате в Украине, подчеркивает
журналист Юрий Бутусов." , "keywords": "Петр Порошенко, инвестиции,
Юрий Бутусов, Генеральная прокуратура, Новая почта, Генпрокуратура,
ГПУ, обыски" } Юрий Бутусов
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- Юрий Бутусов
- Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого
гражданина и государственного деятеля Украины
Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".
все материалы автора →
Дело "Новой почты" требует выражения своей позиции от каждого
гражданина и государственного деятеля Украины
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 15.43 |
комментариев:
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Правоохранители сняли маски. Но шоу продолжается.Глава
президентского совета по инвестициям Борис Ложкин долго говорил о
прекрасном инвестклимате в Украине, но свой инвестиционный проект
начал в Германии. Сломался Ложкин. И теперь будет логично, если
совет по инвестициям возглавит директор "Новой почты". Он не
сломался. И сейчас его словам об инвестициях будут доверять больше
только.Дело "Новой почты" – тема, которая требует выражения
своей позиции от каждого гражданина и государственного
деятеля.Президент анонсировал свою избирательную кампанию
заявлением о том, что бизнес будет защищен от необоснованных
визитов правоохранителей. И тут же следователи прокуратуры
показали, как практика и слова различаются в жизни.Да, пришли без
спецназа, без масок. Но пришли, а не послали требование. Как будто
бизнес пугают маски. Нет, бизнес пугает то, что под масками
остается все то же желание контролировать и вмешиваться в чужую
работу.Избирательная кампания начинается с демонстрации, что
силовики все равно могут зайти к любому. Создание бизнеса в
Украине – это ответственность и задача, и пока это не осознают
те, кто получает зарплату из налогов, "безмаски-шоу" все равно
продолжатся.Все слова об "инвестиционном климате" президента и
премьер-министра дискредитированы. Сегодня от генерального
прокурора зависит, как государство выпутается из этой истории,
которая бьет по всей стране.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира