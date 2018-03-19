Эта история произошла в американском штате Оклахома. Заметив приближающуюся грозу, мужчина взял свою камеру и стал снимать нарастающую силу стихии. Но уже через несколько секунд он понял, что такие кадры редко кому удается сделать. Это было похоже на непрекращающийся ужас.

По его словам, это самый сильный шторм из всех, что он видел. Настоящий шок, пишет со ссылкой на .

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