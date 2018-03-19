Такое решение было принято на фоне расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Власти Великобритании могут эксгумировать тела бизнесменов, смерть которых вызвала подозрения. Об этом сообщает Express со ссылкой на источники в окружении предпринимателей. Их останки собираются проверить на предмет возможного отравления. Такое решение было принято на фоне расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, информирует svodka.net.

В частности, речь идет об останках бывшего соратника Бориса Березовского — Бадри Патаркацишвили. «МВД должно рассмотреть эксгумацию останков Бадри», — считает один из собеседников Express. Он напомнил, что после смерти Патаркацишвили токсикологическое исследование не проводилось.

Также эксгумировать могут и останки предпринимателя Александра Перепеличного. Эту информацию изданию подтвердили источники из бывшего окружения бизнесмена.

Сам Березовский умер в своем доме в пригороде Лондона в 2013 году, причиной его смерти назвали самоубийство. В середине марта 2018 года в Лондоне умер еще один товарищ Березовского — бизнесмен Николай Глушков. По данным следователей, его задушили собачьим поводком.

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Ранее в марте председатель специального комитета по внутренним делам Великобритании Иветт Купер попросила полицию повторно расследовать 14 загадочных случаев смерти россиян на территории страны.

Бизнесмен Бадри Патаркацишвили умер12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед в графстве Суррей. Изначально британские власти сочли это подозрительным, однако спустя время причиной его смерти назвали добрый приступ.

Александр Перепеличный тоже умер в Суррее, но в 2012 году. Он скончался во время утренней пробежки неподалеку от своего особняка. К расследованию случившегося подключились британские спецслужбы, и также объявили, что ничего подозрительного не обнаружили.

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Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в британском Солсбери в начале марта 2017 года. По данным Лондона, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», разрабатывавшегося в Советском союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. По одной из версий, Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля при помощи порошкообразного отравляющего вещества. Не исключено, что под его войдействие могли попасть еще несколько десятков человек.

Дело Скрипаля стало поводом для международного скандала. Лондон обвинил Москву в случившемся и объявил о высылке 23 российских дипломатов. Москва ответила тем же.

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