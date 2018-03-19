Несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным в конце 2017 года вывод войск из Сирии, группировка РФ по сравнению с 2016 годом сократилась только на 20%, утверждает группа Conflict Intelligence Team. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В CIT подсчитали примерную численность российской группировки в Сирии Фото: ЕРА Расследователи проанализировали открытые данные ЦИК РФ, чтобы примерно оценить численность российской группировки в Сирии. В 2016 в голосовании на избирательном участке в Дамаске на территории российского посольства приняли участие 4378 человека, большинство из которых по мнению журналистов, – бойцы российской группировки в Сирии."На сайте ЦИК доступен протокол президентских выборов, согласно которому количество бюллетеней в переносных урнах – 3526 штук. Это только на 20% меньше, чем в 2016 году, несмотря на объявленный президентом России Владимиром Путиным в конце прошлого года вывод войск из Сирии", – подсчитали в CIT.Большая часть военных могла голосовать не на авиабазе Хмеймим, а в различных районах Сирии, где размещаются батальоны военной полиции и российские военные советники, поскольку на Хмеймиме в досрочном голосовании на выборах президента приняли участие 586 человек."Таким образом, еще немногим менее 3000 россиян могут нести службу в Сирии вне авиабазы Хмеймим. Принимали ли участие в голосовании бойцы "ЧВК Вагнера" – неизвестно. Эти данные не претендуют на абсолютную точность, поскольку часть голосов в переносных урнах приходится на гражданский персонал авиабазы Хмеймим и сотрудников российского консульства в Латакии... Некоторые российские военные проголосовали на станционарном избирательном участке в посольстве", – отмечают расследователи.19 марта заместитель министра обороны России Николай Панков изложил агентству "РИА Новости" заявил, что из 2954 голосов военных, членов их семей и гражданских сотрудников 100% были отданы за Путина.По данным замминистра, общая явка военнных, членов их семей и гражданских сотрудников составила 99,2%, хотя в протоколе ЦИК явка составляет 99,97%."Из первой величины следует, что не проголосовало около 20 человек, из протокола же следует, что все имеющиеся в списке избиратели получили по бюллетеню, но один из голосовавших вне посольства унес его с собой", – отметили в CIT. https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/943809035772074 18 марта – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. Издание "ГОРДОН" ведет онлайн-трансляцию наиболее важных событий.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана.В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.6 декабря 2017 года Путин, сославшись на информацию министра обороны РФ Сергея Шойгу, заявил о полном разгроме ИГИЛ в Сирии. По словам президента РФ, завершилась антитеррористическая операция на западном и восточном берегах Евфрата.11 декабря Путин во время посещения сирийской авиабазы Хмеймим сообщил, что принял решение о выводе из страны "значительной части российских войск". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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