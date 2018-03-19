Авиакомпания МАУ пополнила флот новым Boeing 737-800 NG

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) пополнила свой парк воздушных судов новым самолетом Boeing 737-800 Next Generation, который прибыл в аэропорт "Борисполь" непосредственно с завода концерна Boeing в Сиэтле в субботу, 17 марта.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, воздушное судно официально зарегистрировано в Украине под номером UR-UIС.

МАУ будет эксплуатировать новый самолет Boeing 737-800 NG пассажирской емкостью в 186 кресел в двуклассной компоновке салона по всей сети среднемагистральных рейсов. Начало коммерческих полетов на новом UR-UIС планируется 20 марта на рейсе Киев – Львов. Данный самолет немного опередил другое воздушное судно, UR-UIB, которое также будет поставлено МАУ с завода Boeing в конце марта 2018 года.

"Мы продолжаем обновлять флот и рады сообщить, что первое из трех новых воздушных судов, которые МАУ получит в этом году с завода концерна Boeing в Сиэтле, уже проходит подготовку к началу полетов. В течение 2018 года наш флот пополнится четырьмя самолетами Boeing-737 NG, три из которых – абсолютно новые", - сообщила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Всего в 2018 году МАУ планирует получить 10 самолетов: четыре дальнемагистральных Boeing 777, один из которых уже в строю, четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG и два Embraer 195. Также в текущем году МАУ прекратит эксплуатацию Boeing-737 Classic и выведет эти самолеты из своего парка.

Сегодня в состав флота МАУ входит 41 авиалайнер различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,4 года. Средний возраст парка МАУ составляет 11,5 лет.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Соединяет Украину более чем с 50 городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.