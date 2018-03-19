Арестованный глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан использовал свой статус переговорщика по обмену пленными, чтобы спасать российских военных, которых ловили бойцы АТО.

Об этом в эфире программы "Грані війни" заявил Дмитрий Кулиш, экс-боец батальона "Донбасс", прежний пленник боевиков "ДНР", передает со ссылкой на .

"Мнение военнослужащих батальона "Донбасс", которые после Иловайска попали в плен, - оно однозначное. Мы четко понимаем, что Рубан имеет для освобождений значение как таксист – кого ему Меведчук (лидер организации "Украинский выбор" – ред.) скажет, того и привезет", - отметил Кулиш.

По словам ветерана АТО, глава "Офицерского корпуса" не занимался освобождением пленных лично.

"Когда та сторона хочет кого-то забрать, то Рубан не идет в СИЗО, не договаривается с различными органами и структурами, чтобы этот обменный фонд взять и передать на ту сторону, а оттуда отдадут нашего военнопленного. Он этого не делает. Есть люди, которые освобождаются через родственников, родственники обращаются в , каким-то образом меняет статус этого задержанного. И когда происходит передача, рисуется Рубан, он забирает этого человека, везет на неподконтрольную территорию в Донецк или Луганск, и там освобождают другого человека, как было условлено", - объяснил Кулиш роль Рубана в обменах.

Экс-боец "Донбасса" также отметил, что из тех 17 военнопленных, которых привозил с оккупированных территорий Рубан, не было ни одного "донбассовца".

"Когда я вышел из плена, я один из первых публично заявил, что он самозванец, никакой не генерал-полковник… По моему мнению, основная его задача была вывозить военнопленных России, а такие были. Он с этим справился, потому что по официальным данным у нас зафиксировано 10 военнопленных . Это нелепость и бред, потому что только батальон "Донбасс" захватил восемь", - подчеркнул он.

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