|Американец выиграл $457 млн в лотерею
|19.03.2018 16:31
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В понедельник, 19 марта, житель американского штата Пенсильвания выиграл 457 млн долларов в лотерею Powerball. Об этом сообщает USA Today.
В билете и счастливчика совпали все пять выигрышных числа 22-57-59-60-66 и кроме этого, цифра в поле Powerball. Отметим, что этот джекпот стал восьмым по величине в истории существования лотереи.
Данные победителя и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашается. Сказано, что победитель может забрать всю сумму в рассрочку. Если он решит забрать всю сумму сразу, то получит только 274 млн долларов.
Как сообщал svodka.net, в США жительница штата Массачусетс выиграла рекордный джекпот лотереи Powerball в 758 миллионов долларов.
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