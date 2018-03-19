



Напередодні відбулися перші бої на шоу "Голос країни-8" і чи не найбільш очікуваним став виступ Зіанджі, екс-Бориса Апреля, яка на сліпих прослуховуваннях обрала команду Потапа. Зірка не лише пройшла далі, але й дала відверте інтерв'ю Артему Гагаріну, який веде прямі трансляції з-за куліс шоу.



Так, зірка розповіла, як зустріли її трансформацію статі батьки: "Вони були в шоці! Але потім прийняли мене такою, яка я є. Що їм залишається робити ?! Батьки живуть в Криму, я туди не їжджу, ми зустрічаємося на нейтральній території", - ділиться Зіанджа.



Не оминув Гагарін і тему особистих стосунків, адже напередодні восьмого березня Зіанджа розповіла шанувальникам, що планує піти на побачення.



"Дітей планую, але пізніше. Зараз я не готова до такої відповідальності, але хотілося б сім'ю! Усім дівчатам цього хочеться!", - відповіла Зіанджа.





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