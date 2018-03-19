Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства президента организации Джона Бейли. Об этом сообщает Variety.

Сообщается, что детали обвинений в адрес 75-летнего Бейли не известны, сам президент киноакадемии комментариев СМИ не дал.

Уточняется, что обвинения против Бейли выдвинули три женщины, их имена Variety не называет. Как сообщает издание Hollywood Reporter, представители академии отказались комментировать случай до окончания расследования.

Президентом Американской киноакадемии Бейли выбрали в августе 2017 года, в октябре того же года разыгрался сексуальный скандал с Харви Вайнштейн.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес в интервью авторитетному журналу рассказала о сексуальном домогательстве , которому подверглась в юности.

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