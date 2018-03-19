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мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" в первые
выходные составили 21,5 млн грн, пишет в своем блоге на сайте <a
href="/" target="_self">"ГОРДОН"</a> кинорежиссер,
телевизионный менеджер и медиаэксперт Валентина Руденко." ,
"keywords": "кино, Госкино, мультфильм, Валентина Руденко" }
Валентина Руденко
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- Валентина Руденко
- Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское
телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ
Кинорежиссер, телевизионный менеджер, медиаэксперт, советник
экс-президента Украины Виктора Ющенко.
все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»
Украинские кинематографисты наполняют продукцией российское
телевидение. Нашими талантами прошито российское ТВ
Сегодня 16.25 | комментариев: "Похищенная принцесса: Руслан и
Людмила" – первая наша мультипликационная Soft power, или
"мягкая сила".Потому что этот мультфильм снят на английском языке,
с украинским дубляжом, который совершили наши поп-звезды: "Время и
Стекло", Фагот, Усик, Monatik, Дизель! Словом, наше все...Как
результат – рекорд первых выходных: 21,5 млн грн!Это
абсолютный рекорд и это еще и еще раз доказывает – не стоит
лить горькие слезы по поводу потери "русского рынка"! Давайте
делать качественное кино, и мир к нам потянется!Вот выйдет сейчас
этот мультик на экраны мира, включая Китай, и мы "освежимся",
увидев, как наполнятся бокс-офисы (денежные сборы). И потраченные
95 млн украинских гривен на это кино – вернутся в виде
долларов, франков, фунтов, юаней и остальных таких приятных для
ушей продюсеров валют!А мне очень хочется услышать на английском
или китайском такие до боли родные словосочетания – правитель
киевский Владимир, Нестор Летописец, Черномор, киевляночка Олеся и
даже троещинские бандиты.Поздравляем продюсеров и авторов! Особенно
приятно, что между инвесторов этого проекта – Госкино с
вкладом 19,5 млн грн, и это означает, что государство Украина,
надеемся, тоже получит денежный
прибыль!Компания-производитель – Animagrad (группы
Film.ua) – обещает раз в год выпускать по мультфильму, на
подходе "Мавка", "Роксолана", "Легенды Триполья"! Названия
вдохновляют!А вот информация иного рода.Исследовательская компания
KVG Research провела опрос между продюсерских компаний, работающих
с российским телевидением. По его результатам, самыми плодовитыми
оказались Star Media и Film.ua!В прошлом году в Star Media в
производстве находилось 84 проекта общей продолжительностью 790
часов.На втором месте оказалась украинская компания Film.ua. Она
заявила о работе над 35 сериальными проектами для российских
телеканалов продолжительностью 527 часов!Представьте только!
Украинские кинематографисты наполняют российское телевидение нашей
продукцией! А значит нашими талантами и нашими профи прошито
сегодня российское ТВ.Можно ли было такое представить во время
Второй мировой, например? Это же получается, что для гитлеровской
Германии в Москве "клепают" кино?!Не стоит сейчас тратить слова и
эмоции. Мы все взрослые люди и понимаем, о чем идет речь.Ответы на
все вопросы тоже здесь.Поэтому думаем, делаем выводы, пока есть еще
время и возможности...
Источник: "ГОРДОН"
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