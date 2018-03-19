Программу реимбурсации "Доступные лекарства" нужно развивать – глава НС "Фармак"

Программу реимбурсации стоимости лекарств "Доступные лекарства" нужно развивать, расширяя перечень входящих в нее молекул и нозологий, которые она охватывает, считает глава Наблюдательного совета (НС) фармацевтической компании "Фармак" Филя Жебровская.

"Я хочу отметить, что "Доступные лекарства" - очень хорошая программа. Нужно, чтобы количество молекул, принимающих в ней участие, увеличивалось, чтобы количество нозологий расширялось. Программа "Доступные лекарства" – это главное событие 2017 года на фармрынке", - сказала она в интервью агентству "".

Ф.Жебровская отметила, что НС компании проанализировал участие "Фармака" в этой программе.

"В программе участвуют семь наших молекул, и мы хотим в ней быть, несмотря на то, что на некоторые препараты пришлось снизить цены. Но мы готовы идти на это, чтобы программа продолжала работу", - сказала она.

Глава НС "Фармака" назвала программу реимбурсации "началом кардинального изменения рынка".

"Уже сейчас мы видим, что доля рецептурных и госпитальных препаратов у нас существенно увеличивается, поскольку это именно те препараты, которые лечат болезни и спасают жизни", - сказала она, отметив, что "Фармак" наращивает долю госпитальных препаратов.

"Сегодня в объемах продаж на рынке Украины мы имеем 56% госпитальных препаратов и 40% ОТС (безрецептурные - ИФ), еще примерно 4% - это витамины и биодобавки", - сказала она.

Как сообщалось, "Фармак" по итогам 2017 года увеличил объем продаж на розничном фармацевтическом рынке на 21% в денежном выражении, чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

ПАО "Фармак" - украинский производитель лекарственных средств европейского уровня, руководитель фармацевтического рынка Украины по объемам продаж.

"Фармак" экспортирует продукцию в 20 стран мира, в портфеле компании 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года в ПАО "Фармак" работает собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в г. Шостка плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

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