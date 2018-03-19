Создав проблемы экс-нардепу от "Народного фронта" Николаю Мартыненко, президент Петр Порошенко отрезал основную часть финансирования этой политсилы, заявил скорый внефракционный нардеп Александр Онищенко. Онищенко (на фото) заявил, что слепо верил словам президента, "был готов и в огонь, и в воду за него" Фото: Aleksandr Onyshenko / Facebook По словам Онищенко, он предлагал Мартыненко обратиться к нему за помощью, но тот принципиально этого не делал и ни на какие сделки не шел. Беглый нардеп добавил, что из-за этого дела у Мартыненко становились все хуже и хуже."Вспомните запись с Мартыненко, где Порошенко попросил рассказать о своем бизнесе в области атомной энергетики. За два дня Мартыненко всем поделился и они договорились о партнерстве. И после этого приехали СБУ с НАБУ и перерыли все документы. Я понимаю, что где-то его подставил. Порошенко еще больше обозлился, потому что появится еще больше проблем. Но мы же говорим о реалиях. Мы же понимаем, почему у Мартыненко проблемы? Потому что он финансирует "Народный фронт". Создав ему проблемы, Порошенко отрезал основную часть финансирования "Народному фронту", – отметил Онищенко.Нардеп добавил, что частично это было сделано с его помощью."Все скандалы были подняты мной. По просьбе президента. Я был уверен, что у Петра Алексеевича благие намерения. При принятии всех непопулярных законов, которые требовали ЕС и Америка, Порошенко утверждал, что Яценюк (лидер "Народного фронта", экс-премьер. – ) коррупционер. Что именно он сидит на схемах, и мы должны их искоренить. Я слепо верил его словам. Был готов и в огонь, и в воду за него. Только со временем я разглядел его другие качества", – заявил политик. Мартыненко инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном размере) Уголовного кодекса (УК) Украины; ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения отдельно тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией) УК; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном размере) УК и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенной в отдельно крупном размере) УК.Экс-нардепа подозревают в завладении средствами "Энергоатома" и ГП "ВостГОК".22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступились 18 политиков.9 января 2018 года НАБУ завершило расследование в деле экс-нардепа, ему открыли доступ к материалам уголовного производства.По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, Мартыненко грозит до 12 лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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