|Пожар в лагере "Виктория": в суд направили дело в отношении двух должностных лиц ДСНС
|19.03.2018 16:46
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На рассмотрении в суде уже находятся обвинительные акты в отношении директора и экс-воспитателя лагеряПрокуратура Одесской области составила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, подозреваемых в служебной халатности, которая привела к трагедии в детском лагере «Виктория».
Фото: dumskaya.net
Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ДержНС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
При вмешательстве прокуратуры Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области проведена проверка на объекте. По ее результатом внесены иск и решением суда полностью остановлена деятельность детского лагеря «Виктория».
Также на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.
Отметим, что Киевский районный суд. Одессы до 11 мая продлил арестбывшего директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.
Его обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный убыток в отдельно крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
Напомним, что сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном корпусе оздоровительного комплекса поступило 16 сентября в 23:34. Пожарные прибыли через несколько минут, но через обратную тяги огонь распространился быстро, и до приезда спасателей здание уже пылала. Через 2:00 огонь потушили, он полностью уничтожил один из корпусов лагеря.
Под завалами были найдены тела двух погибших девочек 8 и 9 лет. Впоследствии спасатели нашли останки третьего ребенка .