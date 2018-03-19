На рассмотрении в суде уже находятся обвинительные акты в отношении директора и экс-воспитателя лагеря

Бывший руководитель Киевского отдела ГУ ДержНС в Одесской области и действующий инспектор подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), сообщает пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

При вмешательстве прокуратуры Главным управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области проведена проверка на объекте. По ее результатом внесены иск и решением суда полностью остановлена ​​деятельность детского лагеря «Виктория».

Также на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора и бывшего старшего воспитателя детского лагеря.

Отметим, что Киевский районный суд. Одессы до 11 мая продлил арест бывшего директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Его обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный убыток в отдельно крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Напомним, что сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном корпусе оздоровительного комплекса поступило 16 сентября в 23:34. Пожарные прибыли через несколько минут, но через обратную тяги огонь распространился быстро, и до приезда спасателей здание уже пылала. Через 2:00 огонь потушили, он полностью уничтожил один из корпусов лагеря.