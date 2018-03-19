В Днепре из-за непогоды 20-21 марта объявлены выходными для бюджетников

Городской голова Днепра Борис Филатов подписал распоряжение, которым 20 и 21 марта объявлено выходными для бюджетников, а школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.

"Официально. Завтра и послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то же самое. Переносим каникулы для детей", - написал мэр Днепра на странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Он также выложил фотокопию соответствующего распоряжения. В документе, в частности, указано, что в учреждениях дошкольного образования в случае значительного уменьшения количества детей рекомендуется организовать дежурные группы.

В Днепре за минувшие сутки выпала двухмесячная норма осадков, высота снежного покрова кое-где достигла 68 см.