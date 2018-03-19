"Украинская биржа" получила гарантийные взносы от претендентов на 25% акций "Одессаоблэнерго"

Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) получила от претендентов на 25%-ный госпакет акций ПАО "Одессаоблэнерго" необходимые для участия в аукционе гарантийные взносы.

"Гарантийные взносы есть, аукцион должен состояться", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" глава биржи Олег Ткаченко.

В то же время суммы взносов и количество зарегистрированных участников он не уточнил.

Как сообщалось, Фонд госимущества (ФГИ) Украины 20 марта выставит на аукцион 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 149 млн 81,413 тыс. грн.

Аукцион с повышением цены состоится на УБ.

В августе 2017 года ФГИ не смогло продать 25% "Одессаоблэнерго" по стартовой цене 631,3 млн грн из-за отсутствия заявок.

"Одессаоблэнерго" в январе-сентябре 2017 года увеличило чистую прибыль в 7,6 раза (на 59,351 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 68,314 млн грн, чистый доход – на 31,8% (на 1 млрд 336,174 млн грн), до 5 млрд 540,909 млн грн.

Группа VS Energy контролирует около 64%% акций "Одессаоблэнерго", еще 25% акций компании принадлежит государству в лице ФГИ.

"Одессаоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ протяженностью около 50 тыс. км, расположенные на территории Одесской области.