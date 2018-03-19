Во Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину

На книжном салоне в Париже украинцы провели акцию протеста против аннексии Крыма и презентации российского писателя, известного под псевдонимом «Захар», который стал так называемым заместителем командира батальона по работе с личным составом у террористов ДНР Захара Прилепина. Об этом сообщает Лига.Новости.

Участники акции подчеркнули, что Прилепин участвовал в боевых действиях на стороне террористов и исказил факты в своей книге о событиях войны в Донбассе, информирует svodka.net.

На презентации книги боевика произошло столкновение украинских активистов с охраной, которая противодействовала проведению акции протеста и отнимала у участников плакаты.

«Мы выставили плакаты, чтобы, во-первых, напомнить, что Крым принадлежит Украине и был аннексирован Россией, и это произошло четыре года назад 18 марта. Во-вторых, мы выступали против Захара Прилепина, его участия в международном книжном салоне в Париже, что является абсолютным абсурдом», — сообщила одна из активисток.

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«Это возмутило больше только — во Францию, где проходит наиболее значимый салон книги в Европе, приехал убийца, человек, который всем рассказывает, как он формировал отряды убийц, которые приезжают в Украину. И сегодня Россия, которая является почетным гостем салона, она представляет убийцу и книги убийцы на своем стенде», — подчеркнула еще одна представительница украинской общины, которая принимала участие в протесте.

Украинские активисты подчеркнули, что охранники агрессивно отреагировали на их акцию.

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По их словам, они не знают, откуда были эти охранники. «Скорее только, с российской стороны, хотя они и сказали, что они французы, но некоторые из них разговаривали на русском языке», — отметили представители украинской общины во Франции.

«Франция — демократическая страна, и каждый имеет право говорить то, что думает. Это вам не Россия», — заявили охранникам посетители салона и украинские активисты.

13 февраля 2017 года российский писатель Евгений Прилепин, известный под псевдонимом «Захар», заявил, что стал так называемым «заместителем командира батальона по работе с личным составом» у террористов ДНР. С начала гибридной войны в Донбассе он часто участвовал в организации поездок в ОРДЛО российских деятелей культуры. СБУ открыла против него уголовное производство по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «финансирование терроризма».

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