Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, модель Полина Логунова показала фигуру и назвала свои параметры. Логунова: Оказывается, важна цифра на весах, а не отражение в зеркале или состояние здоровья Фото: polinalogunova / Instagram Фото она обнародовала в Instagram."Мои 55 кг, рост 170! Оказывается, важна цифра на весах, а не отражение в зеркале или состояние здоровья, не для всех, но такие уникальные люди еще есть", – написала она", – заявила она. Мои 55 кг, рост 170! Просто напомню это в 100500 раз))) оказывается, важна цифра на весах, а не отражение в зеркале или состояние здоровья, не для всех, но такие уникальные люди ещё есть)) Под предыдущим постом, вы написали много интересных рецептов! Видите, как круто вышло!!))) спасибо всем, кто писал!!! Мне нужно найти победителей, помогите лайкать определить, кого отправить в салон * а от меня рецепт сего второго завтрака: гасить фасоль, морковь, кабачки, помидор в это овощное рагу добавила веганский сыр, на втором фото сыр * ( наконец есть в Киеве (!) и ржаной солод, в котором 100500 полезных свойств: содержит белок с полным набором аминокислот (лизин, треонин, валин, которые стимулируют белковый обмен, способствует росту мышц, и тд), полинасыщенные жирные кислоты, минералы, витамины (А, С, Е, Н, В1, В2, В3, В5, В6,В9, В 12, F) , укрепляет именную систему и прочее. Что это такое более подробно можете узнать тут @choose * wm , и попробовать))) Поделитесь вашими уникальными ссылками на полезные товары!! * Публикация от Polina Logunova (@polinalogunova) 18 Мар 2018 в 2:00 PDT Ранее пльзователи Instagram заявили, что Логунова слишком худая.Актер Дмитрий Ступка узаконил свои отношения с возлюбленной Полиной Логуновой в марте 2016 года.Церемония росписи проходила в здании столичного театра "Сузір'я". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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