От пожара пострадала секция с коврами, жертв и пострадавших нет

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей, сообщает сайт ДержНС.

По информации телеканала "Черновцы" в Facebook , в связи с пожаром временно ограничено движение транспортных средств по ул. Калиновской на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.

Также по информации издания, пожар возник в результате того, что работник, который устанавливал новые витрины, работал со сварочным аппаратом. Издание сообщает, что этот человек сейчас находится в больнице.

От пожара над городом поднялся большой столб черного дыма, который, по данным очевидцев, было видно из разных частей города.

С трансляции в Facebook местного канала TVA видно, что продавцы выносили с рынка ковры. По словам спасателей, тушение пожара осложнялось тем, что товары были из синтетических материалов и легко загорались.

Калиновский рынок - крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га.