Эта весна очень богата находками для ученых и исследователей. Совсем недавно обнаружили гигантские водовороты в океане, происхождение которых до сих пор остается загадкой, а сейчас, под растаявшими льдами Антарктиды, нашли мост и шоссе.

Сразу было сложно опознать образование, но, если посмотреть внимательней, на горной местности Южного полюса, можно заметить некую дорогу, сообщает со ссылкой на .

Конспиролог отметил, что протяженность шоссе равна приблизительно половине мили. С одной стороны дороги можно заметить арку "под мост".

Специалисты узкого направления, используя сервис Earth, уже не впервые находят что-то таинственное и загадочное на территории Антарктиды.

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